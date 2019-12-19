مؤشر تداولات سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 129.43 نقطة

دمشق-سانا

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الرئيسي نهاية تداولات الأسبوع الثالث من كانون الأول الحالي بنحو 129.43 نقطة عن الأسبوع الماضي معززاً بالنتائج الإيجابية لأسهم 5 شركات ليغلق عند قيمة 5668.27 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 2.34 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة “دي ال اكس” والذي أطلق في 3 آذار الماضي خلال هذا الأسبوع 53.47 نقطة وبنسبة 6.06 بالمئة وأغلق عند 940.13 نقطة.

وسجلت هذا الأسبوع 12 شركة تداولا على أسهمها وصل إلى حجم بلغ 207515 سهما توزعت بين 291 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 121.542 مليون ليرة وشهد هذا الأسبوع تغيرات على أسهم 8 شركات ارتفعت منها أسهم خمس شركات وهي سهم

اسمنت البادية بنسبة 4.87 بالمئة وأغلق على سعر 1010.86 ليرات وسهم بنك عودة بنسبة 4.11 بالمئة وأغلق على سعر 356.89 ليرة وسهم فرنسبنك بنسبة 4.97 بالمئة وأغلق على سعر 325 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.82 بالمئة وأغلق على سعر 541.08 ليرة وسهم سيريتل بنسبة 10.22 بالمئة وأغلق على سعر 6800 ليرة.

أما أسهم الشركات المنخفضة الثلاث فهي بنك البركة بنسبة 0.31 بالمئة وأغلق على سعر 791.81 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 5.67 المئة وأغلق على سعر 555.12 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 4.95 بالمئة وأغلق على سعر 310.34 ليرات فيما ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى الـ 19 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.