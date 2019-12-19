افتتاح فعالية مدينة الميلاد في كنيسة اللاتين بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة الاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام أقام كشاف القديس فرنسيس في كنيسة اللاتين بباب توما فعالية مدينة الميلاد.

وتضمنت الفعالية عرضاً لعربة وشجرة ومغارة الميلاد وصوراً وشرحاً حول رحلة ملوك الشرق التي تمثل محطات مهمة في حياة السيد المسيح عليه السلام إضافة إلى معرض للكتاب المقدس والكتب الكنسية.

وأشار مسؤول كشاف مار فرنسيس فادي فراية إلى أن مدينة الميلاد تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال وزرع المحبة في نفوسهم.

منال السهوي أكدت أنها جاءت مع أطفالها لتشاهد هذه الفعالية التي تقيمها الكنيسة في أعياد الميلاد ورأس السنة معربة عن أملها بأن يعم الفرح أرجاء سورية.