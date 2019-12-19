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الكرامة يفوز على الجلاء في إياب دور الستة لكأس الجمهورية بكرة السلة

2019-12-19

حمص-سانا

فاز فريق الكرامة على الجلاء بنتيجة 53-51 نقطة في إياب دور الستة ببطولة كأس الجمهورية بكرة السلة للرجال وذلك خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة غزوان أبو زيد الرياضية في حمص.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الكرامة بنتيجة 62-61 نقطة علماً أن الفريقين يلعبان ضمن المجموعة الأولى بهذا الدور التي تضم فريق الوحدة أيضاً بينما تضم المجموعة الثانية كلاً من الجيش والوثبة والاتحاد.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق مع بعضها في هذا الدور من مرحلتين “ذهاب وإياب” يتأهل بنهايته الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

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