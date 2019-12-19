مقتل ضابط بجهاز الأمن الفيدرالي وإصابة إثنين باطلاق نار في موسكو

موسكو-سانا

قتل ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وأصيب إثنان آخران بجروح في إطلاق نار قرب مبنى هيئة الأمن الفيدرالي الروسي وسط العاصمة موسكو اليوم.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي قوله إن مسلحا مجهولا فتح النار بالقرب من المبنى 12 في شارع بولشايا لوبيانكا وسط موسكو ما أسفر عن مقتل ضابط من الجهاز وإصابة ضابطين آخرين بجروح بالغة.

وأكد المركز أن الاعتداء شنه مهاجم واحد وتمت تصفيته على الفور بعد أن كان ينوي اقتحام مبنى هيئة الأمن الفيدرالي مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هويته.

بدوره قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالحادثة.

وأشارت تقارير إلى أن حركة المرور في شارع بولشايا لوبيانكا توقفت وتم تحذير الركاب في مترو موسكو بالحد من حركة الدخول والخروج مساء اليوم بناء على طلب من الشرطة.