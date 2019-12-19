الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذيرات من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويكون الجو باردا ليلا ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية وخاصة المنطقة الشمالية والوسطى وغوطة دمشق وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: