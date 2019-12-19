إنارة شجرة ميلاد في ساحة الكنيسة القديمة بمطرانية حماة للروم الأرثوذكس

حماة-سانا

بمناسبة أعياد الميلاد تم في مدينة حماة مساء اليوم الاحتفال بإنارة شجرة ميلاد في ساحة الكنيسة القديمة بمطرانية حماة للروم الأرثوذكس.

وفي تصريحات لمراسل سانا أعرب مطران حماة الميتروبوليت نقولا بعلبكي عن أمله في أن تكون أعياد الميلاد هذا العام مواسم خير وفرح ونصر مؤزر لسورية وجيشها وشعبها على الإرهاب متضرعا لله تعالى أن تنعم سورية بميلاد جديد تنتقل فيه من مرحلة الآلام والأحزان إلى مرحلة النصر والسرور والإعمار والسلام بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري وصمود أبناء الوطن وقيادته الحكيمة.

وعبر عدد من المشاركين بالاحتفال عن أملهم في أن يكون عيد الميلاد هذا العام ومضة فرح تجمع كل السوريين بمختلف أطيافهم وأن يحمل العام الجديد الأمان والسلام لكل ربوع الوطن.