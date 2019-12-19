الخميس / 19 / 12 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
روسيا والصين: تعزيز الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في سورية
2019-12-19
موسكو: أي رفض لمشروع القرار الروسي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يكشف تسييس البعض للملف
2019-12-19
ندوة سياسة بالسفارة السورية في رومانيا حول علاقات البلدين
2019-12-18
توجيه التهم لثمانية برتغاليين لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي في سورية
2019-12-18
شيه شياو يان: بإمكان موسكو وبكين القيام بدور لإيجاد حل دائم للأزمة في سورية
2019-12-18
باتروشيف: ضرورة مواصلة المبادرات السياسية في إطار أستانا لحل الأزمة في سورية ومنع عودة الإرهاب
2019-12-18
موقع تشيكي: جمال نواعير حماة وتفردها جعلاها من معالم التراث الإنساني
2019-12-18
محليات
السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لتوظيف 100 حارس من حملة شهادة التعليم الأساسي
2019-12-19
تجارب وأبحاث في اليوم الثاني من ورشة عمل (التحديات والابتكارات في تكنولوجيا النانو)
2019-12-19
الخارجية: أردوغان يحاول استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة… سورية لن تألو جهدا للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها
2019-12-19
مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة.. صباغ: اتسمت بالحيوية عبر إقرار أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين
2019-12-19
العدل تصدر أسماء المقبولين في مسابقة الدورة الثالثة للمعهد العالي للقضاء
2019-12-19
الصناعة تعلن عن مسابقة واختبار للتعيين والتعاقد مع 5755 عاملاً من كل الفئات
2019-12-19
7500 عائلة تستفيد من مساعدات الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة
2019-12-19
رياضة
روسيا تطعن ضد قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بإيقاف رياضييها
2019-12-19
مانشستر سيتي إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية
2019-12-19
بايرن يتغلب بثلاثية على فرايبورغ في الدوري الألماني
2019-12-19
تعادل برشلونة وريال مدريد دون أهداف في الدوري الإسباني بكرة القدم
2019-12-18
يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي مؤقتاً بعد فوزه على سامبدوريا
2019-12-18
ليفربول يعبر بهدف في الوقت القاتل إلى نهائي مونديال الأندية
2019-12-18
الدوري الممتاز يستأنف مبارياته الجمعة القادم
2019-12-18
اقتصاد
زراعة 50 ألف هكتار قمح في دير الزور حتى الآن
2019-12-19
السورية للتجارة بالسويداء تطرح التفاح في صالة المدينة بأسعار مخفضة
2019-12-19
سيامكو لصناعة السيارات مستمرة بالإنتاج… وتنوع الماركات ضمن خطة 2020
2019-12-19
إيران: تجارتنا الخارجية تخطت 60 مليار دولار رغم الحظر
2019-12-19
ارتفاع أسعار الذهب
2019-12-19
مشروع تحويل سيارات (التكسي) للعمل على الغاز المضغوط يوفر أكثر من 67 مليون دولار سنوياً
2019-12-18
نقلة نوعية يحققها معمل أحذية مصياف في الإنتاج والأرباح
2019-12-18
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الشريط الأخباري
الخارجية: أردوغان يحاول استغلال المنابر الدولية للترويج لخططه المشبوهة… سورية لن تألو جهدا للدفاع عن شعبها وسيادتها ووحدة أراضيها
مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة.. صباغ: اتسمت بالحيوية عبر إقرار أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين
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2019-12-19
ــ تصوير أسماء الدوس
ورشة عمل (التحديات والابتكارات في تكنولوجيا النانو)
2019-12-19
anwar
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