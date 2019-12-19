ضمن أيام الفن التشكيلي السوري… رؤى مختلفة عن المرأة في معرض بصالة السيد

دمشق-سانا

ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري التي تقيمها وزارة الثقافة تحت عنوان ذاكرة الإبداع.. افتتح في صالة السيد للفنون معرض بعنوان “رؤى مختلفة عن المرأة” تضمن مجموعة لوحات من مقتنياتها.

وعن المعرض قال الناقد التشكيلي عمار حسن في تصريح لـ سانا: “تأتي الرؤى المختلفة من تباين وجهات نظر الفنانين المشاركين ووعيهم تجاه المرأة باعتبارها رمزاً متعدد الأبعاد للوطن والجمال وحتى الجذور فقدم العديد منهم المرأة المتألمة وقدمها البعض كجزء من أسطورة حررت للحضارة الإنسانية الكثير من الوعي كما في لوحات الفنان الراحل محمد الوهيبي”.

وتابع حسن: “البعض الآخر من الأعمال انحاز للمرأة باعتبارها امتداداً للذاكرة والبيئة كما في لوحات الفنان أيمن فضة أما أعمال نهى جبارة فكانت تترقب في لوحتها والعديد من النسوة أصواتاً وأخباراً علها تحمل السلام والفرح”.

وأوضح الناقد حسن أن لوحات المعرض قدمت رؤية للمرأة من منظور كل فنان وإن تراوحت الرؤى بين الخاص والعام فهي تشكل بالنهاية مرآة لوعي الفنان تجاه هذا الموضوع.

محمد سمير طحان

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