تبون يجدد موقف الجزائر الرافض لمحاولات التدخل في شؤونها الداخلية

الجزائر-سانا

جدد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون اليوم موقف بلاده الرافض بقوة لكل محاولات التدخل في شؤونها الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية واج عن تبون قوله خلال أدائه اليمين الدستورية “إن الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم والأمن العالميين”.

ولفت تبون إلى أن الجزائر تسعى جاهدة للحفاظ على حسن الجوار وتمتين العلاقات الأخوية والتعاون مع دول الجوار.

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