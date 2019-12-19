المباشرة بتنفيذ مشروع إنارة حديقة الجولان البيئية في مدينة البعث بالطاقة الشمسية

القنيطرة-سانا

باشرت مديرية البيئة في محافظة القنيطرة بتنفيذ مشروع إنارة حديقة الجولان البيئية في مدينة البعث بالطاقة الشمسية بتكلفة 7ر11 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير البيئة المهندس علي إبراهيم في تصريح لمراسل سانا أنه يجري حالياً العمل على تنفيذ وتجهيز 15 قاعدة بيتونية لأعمدة الإنارة ليصار لاحقاً إلى تركيب خلايا ضوئية لإنارة قسم من الحديقة البيئية لافتاً إلى أن حديقة الجولان البيئية تعتبر أنموذجاً للحدائق البيئية على مستوى سورية.

وأشار إبراهيم إلى أن الحديقة تقع على مساحة خمسين دونماً وتتميز بغناها بالغطاء العشبي والأشجار المتنوعة ويوجد فيها بركة مائية طبيعية من تجمعات مياه الأمطار لافتاً إلى أنه تم تسوير هذه الحديقة بسور بيئي متميز بالإضافة إلى ممرات من الحجر البازلتي ضمنها إضافة إلى تأمين مصدر مائي لإرواء الأشجار المزروعة فيها.

يذكر أن مشروع إنارة حديقة الجولان البيئية بالطاقة الشمسية يعد الأول من نوعه في محافظة القنيطرة.

غسان علي

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