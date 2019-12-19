مجلس الشعب يختتم أعمال دورته العادية الحادية عشرة.. صباغ: اتسمت بالحيوية عبر إقرار أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين

دمشق-سانا

اختتم مجلس الشعب اليوم بالجلسة السابعة والثلاثين أعمال الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ وتابع خلالها مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم /131/ لعام 1959.

وألقى صباغ كلمة أشار فيها إلى أن هذه الدورة هي الأطول بين الدورات وامتدت لأكثر من ثلاثة أشهر من العمل الدؤوب و”اتسمت بحيوية واضحة ومتابعة جادة عبر إقرار أكبر عدد ممكن من مشاريع القوانين” لافتاً إلى أن أعضاء المجلس شاركوا أيضاً في الفعاليات المتعددة على المستوى الداخلي وفي لقاءات ومؤتمرات إقليمية ودولية واستقبل المجلس ضيوفاً ووفوداً برلمانية ورسمية وشعبية عديدة.

وتوجه صباغ باسم المجلس بأسمى آيات التقدير لجنودنا الميامين في بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب وداعميه ولأرواح الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون مشكلين رمزا لقدرة الشعب السوري على التضحية.

ولفت صباغ إلى أن التعاون مع السلطة التنفيذية كان “مخلصاً” للوصول إلى الهدف الواحد مع احترام كل لدور الآخر ووظيفته فـ “المهم أن يكون التكامل بين السلطتين إطاراً جامعاً للجهود النوعية للمجلس والحكومة معاً”.

وتابع المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات ليحل محل القانون رقم /131/ لعام 1959 ووافق على المادتين الرابعة والخامسة منه.

حضر الجلسة وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

ويتابع مجلس الشعب جلساته بعد عطلة تشريعية تمتد لشهر حيث تبدأ أعمال الدورة القادمة في التاسع عشر من كانون الثاني 2020.

شهيدي عجيب