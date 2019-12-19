روسيا تطلق العمل بأول محطة طاقة نووية عائمة في العالم

موسكو-سانا

بدأت أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم “أكاديميك لومونوسوف” العمل وإنتاج التيار الكهربائي اليوم في مدينة بيفيك الروسية ما يعد حدثاً تاريخياً لصناعة الطاقة النووية في العالم بأسره.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن شركة “روس آتوم” الحكومية قولها في بيان اليوم إن “محطة الطاقة النووية العائمة قامت بأول إمداد للطاقة إلى شبكة كهرباء معزولة في مركز تشاون بيليبينو بمنطقة تشوكوتكا” لافتة إلى أنه من المزمع ربط المحطة بشبكات الكهرباء في مدينة بيفيك وإدخالها في مرحلة التشغيل التجاري العام المقبل.

وتتكون محطة الطاقة النووية العائمة من وحدة توليد الطاقة العائمة “أكاديميك لومونوسوف” ومنشآت هيدروليكية ساحلية كما تم تصميم المحطة بهامش كبير من الأمان لمواجهة الأخطار وهي مزودة بمفاعلين من نوع يستخدم في كاسحات الجليد قادرين على توليد 70 ميغاواط من الكهرباء ما يكفي لضمان توفير الطاقة الكافية لاستهلاك مدينة يقطنها ما يقارب 200 ألف نسمة.

والغرض من هذه المحطة تزويد منطقة تشوكوتكا بالطاقة الكهربائية وتوفير التدفئة لمدينة بيفيك ما يخلق ظروفاً اقتصادية مواتية لدفع عجلة اقتصاد المنطقة بما في ذلك تنمية البنية التحتية في إطار برنامج تطوير الطريق الشمالي البحري.

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