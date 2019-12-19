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القضاء على 8 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين وسط العراق

2019-12-19

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية اليوم على ثمانية إرهابيين خلال عملية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وجاء في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه “إحدى المفارز العراقية رصدت تحركا لمجموعة مكونة من خمسة إرهابيين يستقلون دراجات نارية وبعد دخولهم الى أحد الأوكار في جبل قرة جوغ/ قاطع قيادة عمليات صلاح الدين تم القضاء عليهم جميعا” مشيرا إلى مقتل ثلاثة إرهابيين آخرين أثناء محاولتهم إخلاء جثث القتلى.

وكانت القوات العراقية اعتقلت الأحد الماضي إرهابيا من تنظيم “داعش” خلال عملية في محافظة الأنبار غرب العراق.

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