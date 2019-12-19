الآثار والمتاحف: تعرض موقع عين دارة لتدمير ممنهج على يد الاحتلال التركي

دمشق-سانا

أكد الدكتور محمود حمود مدير الآثار والمتاحف تعرض موقع عين دارة في منطقة عفرين بريف حلب لتدمير كبير ناتج عن التنقيبات غير الشرعية التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته باستخدام البلدوزرات الثقيلة بهدف تدمير السويات التي يتألف منها الموقع والبحث عن كنوزه ونهبها.

وأوضح الدكتور حمود أن موقع عين دارة يضم الكثير من المنحوتات البازلتية الضخمة التي لا تقل أهمية عن منحوتة أسد عين دارة مشيرا إلى أن هذا التعامل الوحشي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته طال معظم المواقع الأثرية الواقعة تحت سيطرة هذا الاحتلال ولكن التدمير الأكبر الآن يتعرض له موقع النبي هوري أو سيروس القديمة وهو من أغنى وأهم المواقع الأثرية التي تعود للعصور الكلاسيكية في شمال سورية.

ميس العاني