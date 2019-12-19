العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية .

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم “إن خمس طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب بيروت وضواحيها وبعبدا وبلدة كفركلا وصولا إلى مدينة بيروت وفوق مناطق البقاع الغربي ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأضاف البيان إن زورقا حربيا إسرائيليا معاديا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل مشيرا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أفادت أمس بخرق 13 طائرة حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية.