إصابة 3 مدنيين جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على الحمدانية ومشروع 3000 شقة بحلب

حلب-سانا

أصيب ثلاثة مدنيين بجروح جراء اعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على منطقة الحمدانية ومشروع 3000 شقة بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب اعتدت صباح اليوم بـ 4 قذائف صاروخية على منطقة الحمدانية ومشروع 3000 شقة ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاجات الطبية اللازمة إضافة إلى وقوع أضرار بالمكان.

وأصيب الاثنين الماضي عدد من المدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدة الزهراء بريف حلب وعلى عدد من الأحياء السكنية في المدينة.

وردت وحدات الجيش العربي السوري على الفور بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وتتخذ مجموعات إرهابية من مناطق انتشارها على الأطراف الغربية لمدينة حلب قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.