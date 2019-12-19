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قوات الاحتلال تعتقل تسعة فلسطينيين بالضفة الغربية

2019-12-19

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في رام الله وجنين والخليل وبيت لحم والقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت تسعة منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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