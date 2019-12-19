19 كانون الأول 1941- هتلر ينصب نفسه قائدا أعلى للجيوش الألمانية

دمشق-سانا
1154- تتويج هنري الثاني ملكا على إنكلترا.
1843- صدور رواية ترنيمة عيد الميلاد لتشارلز ديكنز.
1885- تسوية نزاع إنكلترا وإسبانيا حول جزر كارولين.
1914- حسين كامل نجل الخديوي إسماعيل يتولى عرش مصر تحت اسم سلطان خلفا لابن أخيه الخديوي عباس حلمي الثاني.
1915- الألمان يخترعون غاز الفوسجين القاتل لاستخدامه في القذائف المدفعية.
1916- بدء معركة فردان أثناء الحرب العالمية الأولى والتي استطاع الفرنسيون فيها وقف التقدم الألماني في بلادهم وبدؤوا بعدها هجوما معاكسا حقق نجاحا كبيرا.
1930- بدء الثورة في فيتنام بقيادة هو تشي منه ضد الاستعمار الفرنسي.
1941- أدولف هتلر ينصب نفسه قائدا أعلى للجيوش الألمانية ويلقب نفسه بالفوهرر.
1944- صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية.
1946- اندلاع الحرب الهندوصينية الأولى.
1963- زنجبار تستقل عن بريطانيا.
1965- إعادة انتخاب شارل ديغول رئيسا لفرنسا.
1971- استقالة رئيس باكستان محمد أيوب خان بعد هزيمة بلاده أمام الهند.
1983- سرقة كأس العالم لكرة القدم “كأس جول ريميه” من خزائن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في مدينة ريو دي جانيرو.
1984- المملكة المتحدة توقع اتفاقا رسميا تنتقل بمقتضاه هونغ كونغ إلى السيادة الصينية عام 1997.
1989- ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية تعقدان اتفاقية تعاون.
2010- ألكسندر لوكاشينكو يفوز بولاية رابعة رئيسا لبيلاروسيا.
من مواليد هذا اليوم
1852- ألبرت ميكلسون.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.
1934- براتيبها باتيل رئيسة الهند الـ12ـ
1941- إي ميونغ باك رئيس كوريا الجنوبية العاشر.
من وفيات هذا اليوم
1915- ألويس ألزهايمر.. عالم نفس وباثولوجيا عصبية ألماني عرف باكتشافه داء الزهايمر.
1954- فرانس جنر بنجتسون.. كاتب وروائي وشاعر ومؤرخ سويدي.
2004- هيربرت براون.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
أعياد ومناسبات
يوم التحرير في غوا بالهند.