أستراليا تعلن حالة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز بسبب الحرائق

سيدني-سانا

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم حالة الطوارئ لفترة سبعة أيام في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنه تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن رئيسة حكومة الولاية غلاديس بيريجيكليان عللت القرار بـ “الظروف المناخية الكارثية” التي تتعرض لها هذه الولاية.

وتستعر في الولاية منذ أسابيع مئة حريق نصفها لم يتم احتواؤها حيث أدت الحرائق إلى سحب من الدخان الخانق تغطي سيدني أكبر مدن أستراليا.

وحذرت السلطات السكان المقيمين بالقرب من مناطق الحرائق من احتمال انتشار النيران حيث تسببت الرياح بحرائق جديدة وتم تسجيل أكثر من 100 حريق غابة في الآونة الاخيرة.

وكانت أستراليا سجلت خلال الشهر الجاري درجة حرارة قياسية بلغت نحو 41 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة مسجلة على أراضيها.