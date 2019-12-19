تعادل برشلونة وريال مدريد دون أهداف في الدوري الإسباني بكرة القدم

برشلونة-سانا

تعادل ريال مدريد وبرشلونة في مواجهة قمة ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم دون أهداف ليبقى الفريق الكتالوني في الصدارة بفرق الأهداف.

وأبعد الفريقان محاولات من على خط المرمى بينما نجح غاريث بيل لاعب ريال مدريد في وضع الكرة في الشباك في الشوط الثاني لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل لتنتهي هذه المواجهة دون أهداف لأول مرة منذ تشرين الثاني عام 2002 وبهذا التعادل بقي برشلونة في الصدارة برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بينما يملك ريال مدريد 36 نقطة أيضا مع فرق الأهداف.

ويتقدم الفريقان بخمس نقاط على إشبيلية صاحب المركز الثالث.