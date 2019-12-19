مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في جيزان وعسير

صنعاء-سانا

لقي عدد من مرتزقة تحالف العدوان السعودي مصرعهم وأصيب عدد آخر خلال محاولتهم التقدم في مناطق من عسير وجيزان .

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري يمني قوله إن الجيش اليمني واللجان الشعبية تصديا لمحاولات تقدم لمرتزقة العدوان في طخية بعسير ما أدى لمقتل أعداد كبيرة منهم وجرح عدد آخر.

وفي مجازة تمكن الجيش واللجان الشعبية من التصدي لزحف مرتزقة العدوان السعودي في مجازة وكبداهم خسائر في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة عدد من المرتزقة خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدم لجيش النظام السعودي ومرتزقته قبالة منطقة الـ “إم بي سي”.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قتلوا وجرح عدد آخر أمس إثر قصف صاروخي ومدفعي نفذه الجيش واللجان الشعبية أثناء محاولتهم التسلل شرق جبل النار بجيزان.