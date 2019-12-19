التصويت لمصلحة قرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

نيويورك-سانا

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية 167 صوتا لمصلحة قرار يقضي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وذكرت وكالة وفا أن الجمعية العامة اعتمدت قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بأغلبية 167 صوتاً فيماً عارضته خمس دول من بينها الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي بينما امتنعت 11 عن التصويت.

وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الذي جرى اليوم رسمياً في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالح الشعب الفلسطيني يؤكد أنه يجب أن يمارس حقه في تقرير المصير من خلال دولة مستقلة معرباً عن تقديره لدول العالم على موقفها الداعم لهذا الحق الذي يعتبر عنصراً مهماً في حقوق الفلسطينيين.

وأشار منصور إلى أن العالم بأغلبيته المطلقة لا يزال ملتفاً حول المواقف العادلة للشعب الفلسطيني وقضيته وحول القانون الدولي والشرعية الدولية.