ليفربول يعبر بهدف في الوقت القاتل إلى نهائي مونديال الأندية

الدوحة – سانا

تأهل ليفربول الإنكليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2019 بعد تغلبه على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

افتتح التسجيل لفريق ليفربول اللاعب الغيني نابي كيتا في الدقيقة الـ 11 بعد تمريرة من المصري محمد صلاح ثم عدل مونتيري النتيجة عن طريق الأرجنتيني روجيليو فونيس في الدقيقة 14 من عمر اللقاء وحسم ليفربول المباراة لمصلحته بتسجيله هدفه الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وسيواجه ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية السبت المقبل فلامينغو البرازيلي الفائز بدوره على الهلال السعودي في نصف النهائي الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف.