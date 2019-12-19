الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسي حول مكافحة تمجيد النازية

نيويورك- سانا

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار قدمته روسيا يدعو لمكافحة تمجيد النازية.

وذكر موقع روسيا اليوم أنه صوتت مع مشروع القرار الروسي 133 دولة مقابل امتناع 52 دولة عن التصويت ومعارضة دولتين هما الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ويحمل نص القرار عنوان”مكافحة تمجيد النازية والنازية الجديدة وغيرهما من الممارسات التي تغذي تصاعد الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري ورهاب الأجانب وما يتصل بذلك من أوجه الكراهية”.

ويوصي القرار الدول باتخاذ تدابير ملموسة ” بما في ذلك في المجالين التشريعي والتعليمي في إطار التزاماتها الدولية على صعيد حقوق الإنسان لمنع مراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية وإنكار جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت أثناء الحرب العالمية الثانية”.

ويدين القرار بحزم حوادث متعلقة بتمجيد النازية والترويج لها ويحث الدول على القضاء على التمييز العنصري بأشكاله جميعها بالوسائل المتاحة كلها بما في ذلك الوسائل التشريعية إذا استدعت الضرورة ذلك.