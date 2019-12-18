أجواء الميلاد في مدينة القامشلي

الأربعاء / 18 / 12 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ندوة سياسة بالسفارة السورية في رومانيا حول علاقات البلدين
2019-12-18
شيه شياو يان: بإمكان موسكو وبكين القيام بدور لإيجاد حل دائم للأزمة في سورية
2019-12-18
باتروشيف: ضرورة مواصلة المبادرات السياسية في إطار أستانا لحل الأزمة في سورية ومنع عودة الإرهاب
2019-12-18
موقع تشيكي: جمال نواعير حماة وتفردها جعلاها من معالم التراث الإنساني
2019-12-18
بوتين يجدد التأكيد على الاستمرار بمكافحة الإرهاب في سورية
2019-12-17
اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي دمشق وستانكين الروسية
2019-12-17
أكشنار: التنسيق والحوار المباشر مع سورية مصلحة لتركيا
2019-12-17
محليات
تمديد التسجيل في الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لغاية العشرين من الشهر القادم
2019-12-18
الجو صحو غداً وتحذيرات من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية ليلاً
2019-12-18
تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الانترنت الضوئي في مدينة طرطوس
2019-12-18
مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة تجارة حمص لتدريب طلاب التعليم التجاري
2019-12-18
أبحاث وتطبيقات تكنولوجيا المواد النانوية في ورشة عمل بدمشق
2019-12-18
تخريج 75 سيدة معيلة اتبعن دورات تدريبية ضمن مبادرة (أنتِ الحياة)
2019-12-18
المؤسسة العامة للإسكان: تخصيص 784 مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا
2019-12-18
رياضة
الدوري الممتاز يستأنف مبارياته الجمعة القادم
2019-12-18
عدي جفال يتعاقد مع نادي حطين لنهاية الموسم الحالي
2019-12-18
دورتموند يتعادل مع لايبزيغ بدوري الدرجة الأولى الألماني
2019-12-17
فلامنغو البرازيلي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية
2019-12-17
الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تكرم فرسان مهرجان الشام الدولي للجواد العربي
2019-12-17
لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي
2019-12-16
أنشيلوتي يتوصل لاتفاق لتدريب إيفرتون الإنكليزي
2019-12-16
اقتصاد
مشروع تحويل سيارات (التكسي) للعمل على الغاز المضغوط يوفر أكثر من 67 مليون دولار سنوياً
2019-12-18
نقلة نوعية يحققها معمل أحذية مصياف في الإنتاج والأرباح
2019-12-18
99 بالمئة نسبة إنجاز مشاريع شركة البناء والتعمير في المنطقة الوسطى
2019-12-18
استقرار عملية إنتاج الرغيف بالحسكة ومخبز متنقل بطاقة إنتاجية 2 طن يومياً
2019-12-18
إنتاج 125 طناً من الحليب يومياً في الغاب وإنجاز معمل أجبان جب رملة يحل مشكلة التسويق
2019-12-18
بقيمة 8ر1 مليار ليرة.. صندوق المعونة الاجتماعية يمول 1743 مشروعاً لدعم الريف السوري
2019-12-18
قطاع صناعة مواد البناء في دير الزور يستعيد عافيته تدريجياً
2019-12-18
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الشريط الأخباري
الرئيس الأسد : الاستثمار في المشاريع الثقافية هو الاستثمار الأكثر ربحاً لأنه يبني الإنسان المنتمي والمتسلح بالمعرفة ويحصنّه ويؤهله ليكون قادراً على تنمية ذاته ومجتمعه ووطنه
استعراض رؤية وزارة الصناعة لقطاع النسيج… إعادة تأهيل الشركات المستمرة بالعمل وإقامة محالج جديدة
مجلس الشعب يقر مشروعي قانوني إلغاء اتحاد التعاون السكني وتعيين المعيدين بالمؤسسات التعليمية الخاصة
استشهاد خمسة مدنيين وإصابة 15 بانفجار عربة مفخخة في بلدة مبروكة غرب مدينة رأس العين بالحسكة
شيه شياو يان: بإمكان موسكو وبكين القيام بدور لإيجاد حل دائم للأزمة في سورية
الجيش يعزز انتشاره على كامل طريق (تل تمر – أبو راسين) بريف الحسكة.. وتسارع وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم
مجلس الشعب يقر تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم
الرئيس الأسد يصدر قانون مجلس الدولة بعد إقراره للمرة الثانية من قبل مجلس الشعب وتدارك كافة النقاط المعترض عليها في مواد القانون
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحدد حالات إعفاء المشتركين المدينين لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة عليهم
الرئيس الأسد يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي واللقاء يتناول التعاون الاقتصادي وآفاق التعاون المستقبلي-فيديو
أجواء الميلاد في مدينة القامشلي
2019-12-18
أجواء الميلاد في مدينة القامشلي
2019-12-18
kamel
سابق
المباشرة بمشروع تأهيل منطقة محيط الملعب البلدي بدير الزور
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جمالية الخط العربي وتمازجه مع الفن التشكيلي في معرض (فن وجمال) بالحسكة
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