المباشرة بمشروع تأهيل منطقة محيط الملعب البلدي بدير الزور

دير الزور- سانا

باشرت ورشات فرع المؤسسة العامة للإسكان العسكري بدير الزور أعمال إعادة تأهيل منطقة محيط الملعب البلدي في المدينة.

وفي تصريحات لمراسل سانا ذكر مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة دير الزور المهندس سميح الخليل أنه ضمن خطة التعافي لإعادة الحياة إلى أحياء مدينة دير الزور المحررة باشرت ورشات فرع الإسكان العسكري بموجب عقد مبرم مع مجلس مدينة دير الزور أعمال إعادة تأهيل محيط الملعب البلدي الواقع ضمن الأحياء المحررة في المدينة والمتضرر جراء الاعتداءات الإرهابية.

وبين الخليل أن قيمة العقد 15 مليون ليرة كمرحلة أولى من إعادة تأهيل المنطقة التي يتم العمل على تأهيلها مع الأحياء المجاورة لها ولا سيما حي العمال الشرقي الذي بدأ الأهالي بالعودة إليه بعد إيصال المياه والكهرباء وبالتوازي مع أعمال إعادة تأهيل منشآت الملعب البلدي تمهيدا لوضعه في الخدمة.

بدوره أوضح المهندس احمد الشمالي مدير فرع الإسكان العسكري بدير الزور أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إزالة الأنقاض وتنظيف الشوارع وتأهيل الحدائق والدوارات تليها مراحل أخرى تشمل تأهيل كامل المنطقة.