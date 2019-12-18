تمديد التسجيل في الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لغاية العشرين من الشهر القادم

دمشق-سانا

مددت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع التسجيل في مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2020 لغاية العشرين من شهر كانون الثاني القادم.

وأشارت الجامعة والهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل في الماراثون الذي يقام بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” متاح لجميع الراغبين بالاشتراك من فئتي الأطفال من 8 إلى 11 سنة وفئة اليافعين من 12 إلى 15 سنة وذلك على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وكانت الجامعة الافتراضية السورية وهيئة التميز والإبداع أعلنتا شروط التسجيل بالماراثون في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي وحددتا خمس مراحل تأهيلية وتدريبية للمشاركين فيه إضافة إلى إطلاق برنامج تدريبي لمدربي الماراثون من أجل تقديم التدريب المناسب للأطفال واليافعين المشاركين فيه على مختلف التقانات البرمجية وآليات التفكير المنطقي بما يدعم قدرة الشباب السوري والناشئة على المنافسة عالمياً وتوسيع القاعدة الشعبية للبرمجة عند مختلف الشرائح العمرية.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين خلال الشهر الأول من عام 2020 ويتوقع أن يشمل خمسة آلاف طفل ويافع بعد أن شمل الموسم الماضي 1573.

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