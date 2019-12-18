مستجدات زراعة وتجميل الأسنان في ملتقى علمي بدمشق

دمشق-سانا

مستجدات زراعة وتجميل الأسنان وتطور تقنياتها محاور يناقشها ملتقى علمي لنقابة أطباء أسنان دمشق على مدى يومين على مدرج كلية طب الأسنان بجامعة دمشق.

ويضم الملتقى وهو الخامس حول زراعة الأسنان وتجميلها أكثر من 25 محاضرة علمية ودراسة على جدول أعماله حول التطورات التي شهدها طب الأسنان محلياً وعالمياً ومجموعة من التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين جودة الخدمة ورضا المريض والحفاظ على الصحة الفموية.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي بين أن الجامعة تحرص على دعم واحتضان المؤتمرات والملتقيات العلمية خدمة لرسالتها في تنشيط ودعم البحث العلمي والاطلاع على كل ما هو جديد في كل تخصص.

بدورها لفتت نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتورة فاديا ديب إلى أن النقابة تسعى لجعل سورية مركزاً عالميا في طب الأسنان وخلق فرص جديدة لدراسة الاختصاصات الطبية السنية تضاف إلى فرص وزارات التعليم العالي والصحة والدفاع وإدارة الخدمات الطبية منوهة بجهود أطباء الأسنان في مواصلة تقديم خدماتهم العلاجية والتشخيصية بجودة ونوعية رغم ما فرضته الحرب الإرهابية على سورية ولا سيما لجهة صعوبة تأمين المواد والتجهيزات والتقنيات الحديثة.

رئيس الملتقى نقيب أطباء أسنان دمشق الدكتور رشاد مراد لفت في كلمته خلال الافتتاح إلى أن زراعة الأسنان وعمليات التجميل تأخذ حالياً حيزاً كبيراً من مستجدات المهنة مؤكداً ضرورة الالتزام بالأخلاقيات الطبية والرسالة الإنسانية للطبيب واكتساب المهارات الحديثة والتعرف على التقنيات الجديدة لتلبية احتياجات المرضى وتخديمهم بجودة عالية مبيناً دور المؤتمرات والملتقيات العلمية في تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية.

حضر الملتقى أطباء من لبنان حيث لفت الدكتور أحمد كلش إلى أهمية الحضور لتبادل الخبرات والتعرف إلى التقنيات العلاجية الحديثة في زراعة الأسنان التي شهدت تطوراً على المستوى العربي والعالمي.

ويرافق الملتقى معرض تخصصي حول أحدث التجهيزات والتقنيات الطبية في علاج الأسنان لمؤسسات وشركات محلية ووكلاء الشركات الأجنبية.

إيناس السفان