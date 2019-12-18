طهران: سياساتنا تقوم على حسن الجوار وعدم التدخل بشؤون دول المنطقة

طهران-سانا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن سياسات إيران تقوم على أسس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.

ونقلت وكالة إرنا عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي قوله اليوم “لطالما تابعنا هذه السياسة مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وأبلغناهم بأساليب عديدة أننا مستعدون للتعايش السلمي معهم”.

وقال موسوي “هناك بعض الدول الجارة معنا التي لا تحمل هذه الرؤية وتشعر أن بقاءها قائم على إقصاء الآخرين” مبينا أن هكذا مواقف والأسوأ من ذلك التعويل على الخارج واستجداء دعم الأجانب من أجل توفير الأمن يشكل واحدة من الآفات التي تعرضت لها المنطقة.