اكتشاف مقبرتين ملكيتين في اليونان يرجع تاريخهما لأكثر من 3500 عام

أثينا-سانا

اكتشف علماء آثار مقبرتين أثريتين ملكيتين في اليونان يرجع تاريخهما إلى أكثر من 3500 عام إلى العصر المينوسي في منطقة بيلوبونيس جنوبي البلاد.

وأوضح علماء الآثار أن للمقبرتين سقفا على شكل قباب قرب قصر بيلوس الذي ينتمي إلى العصر البرونزي وأن من بين الكنوز التي تم استخراجها من المقبرتين خاتما ذهبيا وتميمة ذهبية لآلهة مصرية قديمة ما يبرز الروابط التجارية والثقافية خلال العصر البرونزي.

يذكر أن العصر المينوسي استمر خلال الفترة 1650-1100 قبل الميلاد وكان مورد الكثير من الأساطير والخرافات حول اليونان القديمة ومنها حرب طروادة.