مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساءلة ترامب سعياً لعزله

واشنطن-سانا

بدأ مجلس النواب الأمريكي جلسته اليوم قبل التصويت على بندي اتهام لمساءلة الرئيس دونالد ترامب الذي سيصبح ثالث رئيس للولايات المتحدة يتعرض للمساءلة من أجل العزل.

وذكرت رويترز أنه من المتوقع أن يشهد تصويت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون استقطاباً على أساس حزبي ما يسلط الضوء على الانقسام العميق داخل الكونغرس بشأن تصرفات ترامب وعلى الخلاف السياسي الأكبر في البلاد.

ومن المقرر أن يفضي تصويت اليوم إلى محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ سيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء.

ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظاً لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020 كما يواجه ترامب اتهاماً بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة.

من جهته اعتبر ترامب أنه “لم يرتكب أي خطأ” وكتب على تويتر “هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل الديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء بينما لم أرتكب أي خطأ.. إنه أمر فظيع”.

وكان أكثر من 700 مورخ أمريكي طالبوا أمس مجلس النواب بمحاكمة ترامب لانتهاكاته “الكثيرة والخطيرة” للدستور في الولايات المتحدة وفق ما كشف موقع “ذا هيل” الأمريكي.

يذكر أن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي أقرت يوم الجمعة الماضي لائحة التهم الموجهة لترامب ما يمهد الطريق أمام جلسة في مجلس النواب للتصويت على عزله بتهمتي استغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس من المتوقع إجراؤها الأسبوع المقبل.

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