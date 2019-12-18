استقرار عملية إنتاج الرغيف بالحسكة ومخبز متنقل بطاقة إنتاجية 2 طن يومياً

الحسكة-سانا

بلغت كميات الخبز المنتج من قبل الأفران العامة والاحتياطية والخاصة المنتشرة في عموم أرجاء محافظة الحسكة 450 طناً يومياً في ظل توفر جميع مستلزمات صناعة رغيف الخبز.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغناطيوس أغناطيوس في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الكميات المخصصة من الدقيق التمويني لم يطرأ عليها أي تعديل ويتم إيصالها إلى الأفران بشكل يومي لضمان استقرار إنتاج مادة الخبز مشيراً إلى أن جميع الأفران العامة والاحتياطية تعمل بطاقتها الإنتاجية الاعتيادية أما الأفران الخاصة وفي حال تعطل أحدها أو خروجه عن الخدمة فإنه يتم تحويل مخصصاته إلى أقرب فرن.

وحول وجود شكاوى من نقص توفر مادة الخبز ولا سيما في الأحياء المحيطة بمركز مدينة الحسكة أشار أغناطيوس إلى أن جميع الأفران في الخدمة وتصلها مخصصاتها من الطحين يومياً وفي حال وجود أي شكوى لعدم توزيع الخبز من قبل المعتمدين أو الفرن يرجى مراجعة المديرية وتقديم شكوى نظامية لتتم متابعتها والتدقيق فيها.

من جهته بين مدير فرع المخابز يوسف الحمد أن جميع الأفران العامة والاحتياطية في الخدمة وتنتج ما يقارب 200 طن يومياً لتلبية حاجة المواطنين من مادة الخبز في ظل توفر مستلزمات الإنتاج من دقيق تمويني ووقود وخميرة مشيراً إلى أن الفرع وضع المخبز الآلي المتنقل المقدم من جمعية دير مار يعقوب المقطع الخيرية بالخدمة أول أمس بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 طن خبز يومياً لتغطية حاجة الأهالي في حي الميرديان بمدينة الحسكة والمناطق المحيطة به.

وعزا الحمد أسباب زيادة الطلب على مادة الخبز بمركز مدينة الحسكة لوجود آلاف العوائل المهجرة من مدينة رأس العين وريفها بمدينة الحسكة إضافة إلى ازدياد الطلب على الخبز في فصل الشتاء مقارنة بالفصول الأخرى.

يذكر أن عدد المخابز العامة والاحتياطية بمحافظة الحسكة 15 مخبزاً والأفران الخاصة 250 فرناً منتشرة في عموم أرجاء المحافظة.

نزار حسن