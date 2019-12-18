7637 منشأة صناعية وحرفية مستثمرة باللاذقية

اللاذقية-سانا

تعمل مديرية صناعة اللاذقية على تطبيق القرارات العديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة لجهة دعم الصناعة الوطنية بأشكالها المختلفة كتسهيل إجراءات الترخيص واستيراد المواد الأولية والذي انعكس إيجاباً على تطوير المعامل القائمة وزيادة عدد المنشآت الجديدة بما يلبي حاجة السوق المحلية ويغني عن الاستيراد.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية بين مدير صناعة اللاذقية المهندس رحاب دعدع أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرخصة في المحافظة بلغ 7637 منشأة منها 1047 منشأة صناعية وفق القانون 21 لعام 1985 إضافة لـ 6562 منشأة حرفية و28 منشأة مرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 مشيراً إلى أن هذه المنشآت وفرت 20803 فرص عمل.

وأوضح دعدع أن المنشآت الصناعية توزعت على 321 منشأة هندسية و199 منشأة كيميائية و428 منشأة غذائية و99 منشأة نسيجية فيما توزعت المنشآت الحرفية على القطاع الهندسي بـ 4806 منشآت الكيميائي بـ 501 منشأة والغذائي بـ 966 منشأة والنسيجي بـ 289 منشأة لافتاً إلى توزع خارطة المشاريع الاستثمارية على 7 هندسية و9 كيميائية و11 غذائية وواحدة فقط نسيجية.

وأشار المهندس دعدع إلى أن عدد المنشآت الصناعية المقامة في المدن الصناعية بالمحافظة بلغ 137 منشأة منها 113 في المنطقة الصناعية باللاذقية و24 في المنطقة الصناعية بجبلة مبيناً أن أغلبها في القطاعين الهندسي بـ 58 منشأة والكيميائي بـ 41 منشأة فيما سجل وجود 3 منشآت نسيجية فقط اثنتان منها في المنطقة الصناعية بجبلة وواحدة في اللاذقية.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية

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