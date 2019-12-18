الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وخاصة في منطقة الأغوار المحتلة بالضفة الغربية.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا جرائم الاحتلال المتواصلة في الأغوار معتبرة أن الانحياز الأميركي للاحتلال يشجعه على التمادي في جرائمه ضمن حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني.

وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءاتها التهويدية في الأغوار المحتلة ضمن مخططاتها الرامية لتهجير الفلسطينيين من خلال عمليات القمع والاعتداء عليهم والاستيلاء على أراضيهم وحرمانهم من حراثتها وزراعتها التي تعد مصدر رزقهم الوحيد.

وبينت الخارجية أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الجسيمة بحق المزارعين ورعاة الأغنام في الأغوار مشاركة في الجريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

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