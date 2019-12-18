روحاني: قدرة إيران على مواجهة الضغوط الخارجية أصبحت أكبر بفضل صمود وتماسك شعبها

كوالالمبور-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن قدرة إيران على مقاومة مختلف الضغوط الخارجية أصبحت أكبر مما مضى بفضل صمود وتماسك الشعب الإيراني.

وأوضح روحاني لدى لقائه بالإيرانيين المقيمين في ماليزيا اليوم أن رؤية إيران لحل الخلافات بين الدول تقوم على سبل الحوار والتفاوض مبينا أن المشاكل تكمن في الأطراف الأخرى أما الجانب الإيراني فإنه على استعداد لحل مشاكل المنطقة والعالم عن طريق الحوار وبناء علاقات طيبة مع الدول الأخرى.

وأشار روحاني إلى أن إيران أثبتت استعدادها للحوار والتفاوض في الموضوع النووي باعتباره قضية دولية موضحا أن الأمريكيين انسحبوا من الاتفاق النووي العام الماضي دون أي مبرر وبشكل أحادي و كانوا يتوقعون أن تقوم الدول الأخرى بمسايرتهم إلا أن مخططاتها لم تنجح لافتا إلى أن هدف أمريكا من فرض العقوبات القاسية و الضغوط القصوى على إيران هو محاولة عزلها و تأجيج الشارع الإيراني .

ويزور الرئيس الإيراني كوالالمبور تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد للمشاركة في قمة لرؤساء دول إسلامية.