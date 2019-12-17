اوركسترا كلية التربية الموسيقية في جامعة البعث تحيي أول عروضها على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص -سانا

بحضور جمهور كبير قدمت اوركسترا كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث اليوم أول عروضها على مسرح دار الثقافة بقيادة الموسيقي ماهر رومية حيث قدمت 13 معزوفة شرقية وغربية وأغاني أدتها المغنية سهير صوان.

وفي تصريح لـ سانا قال الدكتور الياس بطرس نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية إن جامعة البعث تواصل مسعاها لنشر رسالة العلم والمعرفة والفن للإرتقاء بالعمل الأكاديمي اعتماداً على الكفاءات الجيدة وتطوير الرؤى لمستقبل أفضل خدمة للوطن وللجامعة والمجتمع والإنسانية.

وأكد الدكتور عدنان الشيخ حمود عميد كلية التربية الموسيقية دور الموسيقى في تعزيز القدرات التعليمية لدى الطلبة إضافة إلى كونها تعزز قيم العمل الجماعي لديهم من خلال اجتماعهم ضمن فرق موسيقية لافتاً إلى أن الاوركسترا تأسست عام 2005 وتضم نحو 40 عازفا وعازفة من أساتذة وطلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة البعث حيث تعثرت انطلاقتها الفعلية خلال السنوات الماضية بسبب الحرب على سورية لتعود مجددا اليوم وتعلن انطلاقة جديدة.

ولفتت سهير صوان من أعضاء الأوركسترا ومدرسة طرب وغناء بكلية التربية الموسيقية إلى أن الكلية فريدة على مستوى البلاد بنتاجها الفني والتراثي الأكاديمي في أصول فن الموسيقا لشباب اليوم الذين يعتبرون رسل حضارة وإنسانية في لغة العالم للتعبير عن أصول الموسيقا وجماليتها.

وعبر عدد من الحضور عن إعجابهم بما قدمته الاوركسترا من أداء راق للموسيقى والغناء بطريقة احترافية تعكس خبرة وإبداع أعضائها.

لارا احمد