توقيع ديوان (عندما يؤمن البنفسج) بثقافي جبلة

اللاذقية – سانا

استضاف المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة اليوم توقيع ديوان “عندما يؤمن البنفسج” باكورة إصدارات الشاعر أحمد بشار الحلاق بحضور مجموعة من الأدباء والمهتمين.

وذكر الحلاق لمراسلة سانا أن اختيار عنوان ديوانه باعتبار البنفسج هو سيد الألوان ورسول الجمال ومن أن إيمانه بأن المرأة هي رمز الحسن والجمال وهي التي تجسد الوطن والأمومة والحنان.

وأوضح الحلاق أن الديوان تضمن مجموعة من القصائد التي اتبع فيها أسلوب الشعر النثري منها الغزلية والوطنية التي تتغنى بحب الوطن وبطولات الجيش العربي السوري ووجدانية وقصائد رثاء تنوعت مواضيعها.

والشاعر الحلاق الحاصل على إجازة في الحقوق هو من شعراء ملتقى القرداحة الثقافي ديوانه صادر عن دار “عروة” في طرطوس جاء من القطع المتوسط بـ 200 صفحة يعود ريعه لجمعية “أنا إنسان” الخيرية فرع جبلة دعما لجرحى الجيش العربي السوري.

صفاء علي