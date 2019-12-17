بوتين يجدد التأكيد على الاستمرار بمكافحة الإرهاب في سورية

موسكو- سانا

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم التأكيد على ضرورة الاستمرار بمكافحة الإرهاب في سورية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة فيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقل موقع روسيا اليوم إلى أنه جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في سورية وسير تطبيق الاتفاقات الروسية التركية الخاصة بشمال شرق البلاد ومنطقة إدلب.

وكان الرئيس الروسي أكد في اتصال هاتفي في الحادي عشر من الشهر الجاري مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضرورة التنفيذ الكامل للتفاهمات الروسية التركية بشأن مكافحة الإرهاب في إدلب وشمال شرق سورية.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري المسروق من تنظيم “داعش”.

وجرى خلال الاتصال أيضا تبادل الآراء حول مستجدات الأوضاع في ليبيا وضرورة حل الأزمة فيها عبر الطرق السياسية الدبلوماسية.