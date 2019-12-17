شوارع دمشق وساحتها تتزين استعداداً لأعياد الميلاد و رأس السنة

الثلاثاء / 17 / 12 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بوتين يجدد التأكيد على الاستمرار بمكافحة الإرهاب في سورية
2019-12-17
اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي دمشق وستانكين الروسية
2019-12-17
أكشنار: التنسيق والحوار المباشر مع سورية مصلحة لتركيا
2019-12-17
عشرون طفلاً من أبناء الشهداء يزورون موسكو في رحلة ترفيهية
2019-12-17
مسؤولون روس يدينون الأعمال العدوانية الأمريكية ضد الشعب السوري-فيديو
2019-12-17
مراد يجدد الدعوة للتنسيق مع سورية لما فيه مصلحة لبنان
2019-12-17
أكاديمي تشيكي: ما روجت له دول الغرب في سورية منذ بداية الأزمة مجرد أكاذيب
2019-12-17
محليات
المشاركون في فعاليات احتفالية اتحاد الكتاب العرب في دمشق يؤكدون في برقية للرئيس الأسد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضيتهم المركزية
2019-12-17
(مواهب من بلدي).. فريق تطوعي يضع بصماته التنموية في مدينة يبرود
2019-12-17
حماية المستهلك تعالج 426 شكوى خلال أسبوع
2019-12-17
الأرصاد: أجواء باردة ليلاً وتحذيرات من الضباب في معظم المناطق الداخلية
2019-12-17
مجلس الشعب يقر تعديلاً على إحدى مواد قانون خدمة العلم
2019-12-17
إضاءة شجرة الميلاد في مدينة البعث بالقنيطرة
2019-12-17
مكتبة (صناع الحياة).. تجهيزات تفاعلية وترفيهية لأطفال السرطان في مشفى تشرين الجامعي
2019-12-17
رياضة
فلامنغو البرازيلي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية
2019-12-17
الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة تكرم فرسان مهرجان الشام الدولي للجواد العربي
2019-12-17
لاتسيو يفوز على كالياري 2-1 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي
2019-12-16
أنشيلوتي يتوصل لاتفاق لتدريب إيفرتون الإنكليزي
2019-12-16
الوثبة يفوز على الاتحاد في إياب دور الستة لكأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2019-12-16
منتخب سورية لكرة القدم للناشئات يخسر أمام نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا
2019-12-16
114 ميدالية متنوعة لسورية في البطولة العربية لرفع الأثقال
2019-12-16
اقتصاد
بعد ثلاث سنوات على دحر الإرهاب.. القطاع الزراعي في حلب يستعيد عافيته تدريجياً
2019-12-17
365 ألف هكتار المساحات المزروعة بالشعير البعل في الحسكة
2019-12-17
الأعلاف تبيع نحو 245 ألف طن هذا العام
2019-12-17
زيوت حماة تركب معصرة زيت قطن جديدة بطاقة 100 طن يومياً
2019-12-17
خط الإنتاج الثاني في معمل أحذية السويداء بالخدمة مطلع العام المقبل
2019-12-17
ارتفاع أسعار النفط
2019-12-17
الزراعة: التحضير لزراعة 4 ملايين غرسة حراجية هذا الموسم
2019-12-16
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شوارع دمشق وساحتها تتزين استعداداً لأعياد الميلاد و رأس السنة
2019-12-17
أعياد الميلاد و رأس السنة
2019-12-17
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