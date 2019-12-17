(مواهب من بلدي).. فريق تطوعي يضع بصماته التنموية في مدينة يبرود

ريف دمشق- سانا

مجموعة من الشباب السوري المثقف والواعد سخروا طاقاتهم وخبراتهم التطوعية لخدمة مدينتهم يبرود عبر تأسيس فريق” مواهب من بلدي” التطوعي آملين أن يتمكنوا بجهودهم هذه من وضع لبنة للتنمية والتطوير تدعمها جملة من الأنشطة الموجهة لصيانة وترميم وإعادة تأهيل مرافق المدينة إضافة إلى تحسين مظهرها الجمالي.

في هذا الجانب بين محمد خرب مؤسس الفريق لسانا الشبابية أن الفريق الذي تأسس في أيلول الفائت بالتعاون مع مجلس مدينة يبرود يهدف إلى النهوض بواقع مدينته الجميلة عبر إعادة ترميم كاملة لكل الدوارات والجزر والطرقات والمرافق العامة مبيناً أن الفعاليات التي قام بها حتى الآن تضمنت أعمال ترميم وتنظيف وتزيين وإنارة وزراعة الأشجار وتلوينها.

ويهدف الفريق بحسب مؤسسه إلى تفعيل دور الشباب عبر برامج الخدمة المجتمعية التي تعزز من ثقة المتطوعين بأنفسهم وبقدرتهم على المشاركة في تحسين واقع مجتمعهم المحلي ووضع بصمات تجميلية على المرافق العامة والحفاظ على المنتج الخدمي الذي تزخر به مدينتهم بدعم واسع من أهلها الذين قاموا بتوفير المستلزمات التي سهلت عليهم أداء مهامهم التطوعية.

من جهته قال محمد حمدان من أعضاء الفريق إن العمل الذي تم إنجازه وطد روابط التواصل بين أبناء يبرود الذين هرعوا لطرح الأفكار الجميلة واللمسات الرائعة لإبراز روح المدينة الأصيلة آملين خلال الأيام القادمة القيام بمزيد من العمل بالتشارك مع فريق “شباب البعث” التطوعي والجهات الرسمية بالمدينة.

المتطوعة هبة فتح الله رأت أن المشاركة الحقيقية التي شهدتها الفعاليات من شأنها تعزيز الانتماء الوطني وبناء الشخصية الفردية بما يعزز الدور التنموي لهذه الشريحة الواسعة ويحشد طاقاتها المتوثبة التي تم استثمارها في حملات النظافة وإعادة تأهيل عدد من المرافق العامة والمنشآت الأثرية التي طالما تميزت بها مدينة يبرود كإرث تاريخي لأبنائها وشاهد على حضارة وتجدد أهلها.

أما داليا عنقا من اعضاء الفريق فوجدت في هذه التجارب فرصة مواتية لتعبئة أوقات الفراغ بأنشطة هادفة تشرف عليها فرق متخصصة تحمل على عاتقها مسؤولية تحصين جيل الشباب واستثمار طاقاتهم وجهودهم على نحو مثمر مشيرة إلى أهمية الأعمال التي نفذت وخاصة أنها شملت أعمال إعادة تأهيل في مناطق يتم العمل فيها لأول مرة.

وأشاد المتطوع سعد مرعي بالحماسة العالية التي يتمتع بها أعضاء الفريق ضمن فعاليات تشكل كل منها مناسبة مميزة للتعرف على أقران يحملون الأهداف نفسها والرؤى العامة.

لمياء الرداوي