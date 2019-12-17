منصة دال.. مساحة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

دمشق- سانا

خطوة جديدة على طريق تفعيل التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص من غير ذوي الإعاقة جسدتها منصة “دال” التي جاءت كنتاج لـ مخيم عشرة الذي أقامه مشروع “عدسة سلام” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكون منصة الكترونية اجتماعية تعمل على خلق مساحة مشتركة تجمع بين هاتين الشريحتين وتعزز أجواء الدمج بينهما.

هيام عبيد من مشروع “عدسة سلام” أوضحت لسانا الشبابية أن المنصة تأتي كمحصلة للمخيم الذي تم فيه تدريب 20 شابا وشابة 10 منهم من الأشخاص ذوي الإعاقة و10آخرون من غير ذوي الإعاقة على مهارات التصميم والتصوير وصناعة الأفلام الترويجية وتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية لافتة إلى أن المنصة ستعمل في المرحلة الأولى على نشر محتوى توعوي وتفاعلي يعرف بأهمية الدمج بين هؤلاء الشباب ودوره في رفد المجتمع بطاقات بشرية مضافة.

بدوره بين خليل سرحيل من فريق “دال” وأحد المتدربين في مخيم عشرة أن المنصة تجمع شبابا من مختلف المحافظات السورية ممن يقودون اليوم تجربة نوعية لتطبيق مفاهيم الدمج والتوعية بين أفراد المجتمع بعد أن اكتسبوا خلال المخيم مهارات متخصصة في تصميم المحتوى الالكتروني وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين سرحيل أن شباب المنصة يأملون تعميم هذه التجربة الناجحة وتفعيل الاهتمام بمفهوم الدمج والإعاقة عبر الأنشطة المتنوعة التي ستقوم بها المنصة ومنها ما يشرح مواد من القانون السوري بالإضافة إلى أخرى للتعريف بأفضل سبل التعامل العلمية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن محتوى بصري مناسب.

من جهتها قالت تهامة الرحمون من فريق دال واحدى المتدربات في المخيم: أحببنا بعد اختتام المخيم أن ننقل صورة الاندماج الجميل الذي عشناه على مدى عشرين يوما في المخيم من خلال منصة توفر للأشخاص الذين لم يعيشوا هذه التجربة سابقا فرصة لترجمة أفكارهم ومبادئهم الإنسانية والأخلاقية إلى واقع يرتقي بأفراده.

لمياء الرداوي