اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي دمشق وستانكين الروسية

دمشق-سانا

وقعت جامعتا دمشق وموسكو الحكومية التكنولوجية “ستانكين” اتفاقية تعاون علمي في مجال تطوير البحث الأكاديمي والثقافي وإقامة ندوات وبرامج علمية مشتركة وتبادل الخبرات وزيارات الأساتذة والطلاب.

وأعرب رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي عقب توقيعه الاتفاقية في موسكو مع رئيس جامعة “ستانكين” الدكتورة يلينا غورغيفنا كاتايفا بحسب بيان لجامعة دمشق تلقت سانا نسخة منه اليوم عن أمله في أن ترتقي علاقات التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين إلى مستوى علاقات الصداقة المتينة المتقدمة بين البلدين الصديقين.

واطلع الدكتور قباقيبي خلال زيارته إلى موسكو الأسبوع الماضي على الاختصاصات العلمية الموجودة في جامعة “ستانكين” للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا وعلى أجنحة المعرض الوطني الروسي السادس التعليمي والصناعي بروم إكسبو 2019.

كما بحث مع الدكتور أندريه فولكوف رئيس جامعة موسكو الحكومية لهندسة البناء آليات تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين واطلع على تجربة مخبر النفق الهوائي لاختبار الأبنية فيما تركز لقائه مع الدكتور الكسندر تاراسوف نائب رئيس جامعة البحوث العلمية “معهد موسكو لهندسة الطاقة على تعزيز آليات التعاون العلمي والأكاديمي المشترك حيث أعرب الأخير عن تقديره الخريجين السوريين من معهد موسكو لهندسة الطاقة.

يذكر أن 19 جامعة روسية حكومية بينها جامعة “ستانكين” شاركت بمعرض علمي بجامعة دمشق في الثلاثين من أيلول الماضي بهدف التعريف بنظام التعليم في روسيا والاختصاصات في مؤسساتها التعليمية إضافة إلى عرض المنح المجانية التي تقدمها الحكومة الروسية للطلاب الأجانب.

هيلانه الهندي