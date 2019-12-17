الجيش يعزز انتشاره على كامل طريق (تل تمر – أبو راسين) بريف الحسكة.. وتسارع وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم

الحسكة-سانا

عززت وحدات الجيش العربي السوري انتشارها على كامل الطريق بين تل تمر وناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي مؤمنة بذلك عدداً من القرى والبلدات على جانبي الطريق وسط تسارع وتيرة عودة الأهالي إلى قراهم.

وذكر مراسل سانا أن “وحدات الجيش انتشرت على كامل الطريق الذي يصل بلدة تل تمر بناحية أبو راسين بريف الحسكة الشمالي وأمنت القرى والبلدات على جانبي الطريق ووسعت رقعة الأمان لعودة المزيد من الأهالي الذين هجرهم العدوان التركي”.

ولفت المراسل إلى أن حركة العودة للأهالي المهجرين جراء العدوان التركي إلى قراهم المؤمنة بدأت تتسارع ولا سيما ناحية أبو راسين والقرى المحيطة بها كقرية تل الورد التي تشكل خط تماس مع قوات الاحتلال التركي.

وأشار المراسل إلى انه ومع تأمين الطريق الرئيسية بين تل تمر وناحية أبو راسين عادت الحركة الطبيعية إلى الطرق التي تربط القرى والبلدات ببعضها حيث يشاهد مرور عدد من السيارات بشكل يومي والتنقل من قبل أهالي القرى بشكل آمن.

وأعيد يوم الأربعاء الفائت فتح الطريق الدولية الحسكة-حلب أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش في المنطقة بغية تأمينه وحماية المدنيين في القرى المحيطة بالطريق.