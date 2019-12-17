السورية للتجارة في السويداء تستجر 12 طنا من الحمضيات وتطرحها بأسعار مخفضة

السويداء-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 12 طن حمضيات من محافظة اللاذقية وبدأ بطرحها في صالة المدينة وسيارتين جوالتين بالمدينة وريف المحافظة.

وأشار مدير فرع المؤسسة حسين صافي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى توافر الحمضيات بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح للكيلو غرام الواحد بين /100/ و/150/ ليرة حسب النوع.

ولفت صافي إلى مواصلة استجرار الحمضيات خلال الفترة القادمة بما يدعم التدخل الإيجابي للمؤسسة بالسوق مبينا أن الكميات المستجرة منها منذ بداية الموسم ولغاية تاريخه تجاوزت /63/ طنا.

وبين صافي أن فرع المؤسسة يتابع طرح السكر في صالاته بالتناوب وبيعها على البطاقات الأسرية بكمية قدرها /3/ كيلوغرامات وبسعر /300/ ليرة للكيلو الواحد للبطاقة الواحدة مبينا أن الكميات المباعة منذ مطلع الشهر الحالي بلغت نحو /100/ طن.