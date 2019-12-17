تواصل الاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاعتصامات والاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة والجديدة وتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين نفذوا اعتصاما أمام مؤسسة كهرباء لبنان دائرة حلبا في شمال لبنان وأطلقوا هتافات تطالب بمكافحة الفساد وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.

وفي طرابلس تجمع عدد من المتظاهرين أمام شركة قاديشا في البحصاص وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم وإقفال الأبواب كما نصبوا خيمة أمام المدخل الخارجي للشركة فيما شهدت باقي المناطق في المحافظة حركة سير طبيعية على جميع الطرقات باستثناء مسارب ساحة النور وفتحت الدوائر الحكومية والمؤسسات التربوية والعامة أبوابها كالمعتاد.

وفي صيدا انطلقت مسيرة طلابية باتجاه شوارع المدينة وسوقها التجاري فيما أعاد الجيش فتح الطريق عند تقاطع ايليا بعد أن كان أقفلها المحتجون ليلا بينما أعلنت معظم مدارس صيدا إغلاق أبوابها اليوم.

وشهدت مدينة زحلة شرق لبنان اعتصاما لأصحاب كسارات عدد من القرى احتجاجا على توقف العمل في الكسارات.

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان اليوم توقيف 3 أشخاص بعد أعمال عنف الليلة الماضية في وسط بيروت شهدت اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة مشيرة إلى أن المواجهات خلال تنفيذ عمليات حفظ الأمن والنظام أدت إلى وقوع 25 إصابة في صفوف عناصر مكافحة الشغب.