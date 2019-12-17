تركيب أعمدة للطاقة الشمسية في شارع الشهداء وسط مدينة درعا

درعا-سانا

أنهى مجلس مدينة درعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تركيب 15 عموداً للطاقة الشمسية في شارع الشهداء بالسوق التجاري وسط مدينة درعا.

وبين المهندس محمد جعارة مسؤول المشروع في مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا أن هذا المشروع يأتي في إطار تشجيع المستثمرين على العودة إلى شارع الشهداء أحد أهم الأسواق التجارية في مدينة درعا وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية التي طالها التخريب جراء الإرهاب.

وأشار جعارة إلى أن التحول نحو الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع والأسواق التجارية هو أحد أولويات العمل في هذه المرحلة وخاصة أنه يسمح بتخفيض الاعتماد على الطاقة الكهربائية ذات المصدر التقليدي وتوفير مصدر طاقة بديل يؤمن الكهرباء للأسواق التجارية موضحاً أن مجلس المدينة عازم على إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وصرف صحي وأرصفة وشوارع وخاصة في الوسط التجاري.

وكان مجلس المدينة بدأ بنشر أعمدة الإنارة المعتمدة على الطاقة الشمسية في عدة مناطق في درعا ومنها طريق البانوراما ساحة 16 تشرين حيث تم وضع 23 عموداً وكذلك أنار طريق المشفى الوطني في المدينة بعشرة أعمدة.

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