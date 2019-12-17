الصحة الأردنية: ارتفاع عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير لـ 145حالة

عمان-سانا

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم عن ارتفاع عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير في الأردن إلى 145 حالة.

ونقل موقع (عمون) الأخباري عن جابر قوله في تصريح “إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير خلال الساعات الماضية”.

وكان جابر أعلن أمس وفاة أربعة أشخاص جراء إصابتهم بفيروس إنفلونزا الخنازير إضافة إلى 120 إصابة بهذا المرض.

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