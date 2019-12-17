مياه الحسكة تباشر مشروع صيانة وإعادة تأهيل محطة مياه الحمة

الحسكة-سانا

باشرت الورشات الفنية التابعة لمؤسسة مياه الشرب بالحسكة اليوم تنفيذ مشروع صيانة محطة مياه الحمة في ريف المحافظة الغربي وإعادة تأهيلها بشكل كامل لتكون مصدر مياه بديل في حال خروج محطة مياه علوك عن الخدمة والتي تغذي حالياً مدينة الحسكة والريف الغربي بالمياه.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس (محمود العكلة) في تصريح لمراسل سانا أن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” يهدف إلى إعادة تأهيل محطة الحمة التي تتغذى بالمياه من السد الشرقي لتكون جاهزة للاستثمار حيث ستوفر المحطة في حال الانتهاء من تأهيلها نحو 70 ألف متر مكعب من المياه يومياً وهي كمية موازية للكمية التي يتم ضخها باتجاه مدينة الحسكة حالياً.

وبين أن أعمال الصيانة ستشمل إصلاح 8 مجموعات ضخ أفقية وصيانة وتنظيف أحواض الترسيب والمرشحات الرملية وتقديم مضخات للكلور والفحم الفعال وسيلفات الألمنيوم المصفية والمعقمة للمياه مشيراً إلى أن المؤسسة استلمت اليوم 8 أجهزة تعقيم مياه مقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيتم وضعها كذلك في محطة الحمة.

يشار إلى أن مدينة الحسكة تتغذى بالمياه من محطة علوك الواقعة في ريف مدينة رأس العين والتي خرجت خلال الشهر الماضي عن الخدمة عدة مرات نتيجة استهدافها من قبل العدوان التركي.

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