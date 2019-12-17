اعتصام أمام المحكمة العسكرية اللبنانية رفضا للتدخل الأمريكي في ملفات القضاء

بيروت-سانا

نفذ الأسرى اللبنانيون المحررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية واعتصاما حاشدا أمام المحكمة العسكرية اللبنانية في بيروت رفضا للتدخل الأمريكي الفاضح في شؤون لبنان والمحاولات الجارية لتهريب العميل للعدو الإسرائيلي الموقوف عامر الفاخوري من المستشفى بحجة مرضه.

وأكد الأسرى في بيان أصدروه اليوم رفضهم التدخل الأمريكي والأجنبي في ملفات القضاء اللبناني مشيرين إلى أن العميل الفاخوري كان يمنع خروج الأسرى من معتقل الخيام للعلاج إلا بعد وفاتهم.

بدوره أكد المحامي معن الخليل أن التدخل السياسي الأميركي في ملف الفاخوري فاضح لافتا إلى ثبات الأدلة في ملفه ومطالبا التعامل معه تحت سقف القانون وعلى قاضي التحقيق استجوابه في المستشفى ومنع تهريبه.

وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أعلنت في أيلول الماضي اعتقال العميل الفاخوري وإحالته إلى النيابة العامة العسكرية.