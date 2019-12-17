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الحرارة أعلى من معدلاتها نهاراً وتحذير من حدوث الصقيع خلال ساعات الليل

2019-12-17

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وليلا يكون الجو باردا ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

  الثلاثاء الأربعاء الخميس
دمشق 16/5 15/4 16/4
القنيطرة 15/2 15/1 15/1
درعا 17/6 17/5 16/4
السويداء 15/4 15/2 14/2
حمص 15/5 15/4 15/4
حماة 17/3 17/2 17/2
الحسكة 17/3 16/2 16/2
اللاذقية 19/12 20/12 20/11
طرطوس 20/13 20/12 20/11
حلب 11/3 11/3 13/4
ادلب 14/6 13/5 14/5
دير الزور 16/7 16/5 16/4
الرقة 15/4 15/3 15/2

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